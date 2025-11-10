Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005) meldet für das dritte Quartal 2025 ein leicht positives Vorsteuerergebnis und setzt damit die eingeleitete Trendwende fort. In den ersten neun Monaten verbesserte sich das Vorsteuerresultat auf minus 72,7 Millionen Euro nach minus 141,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Was auf den ersten Blick wie eine Standardmeldung erscheint, offenbart bei näherer Betrachtung eine bemerkenswerte Entwicklung: Das Ergebnisverbesserungsprogramm P28 zeigt bereits jetzt durchschlagende Wirkung, während gleichzeitig die Portfoliostärke des Konzerns ihre stabilisierende Kraft ...

