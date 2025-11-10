EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

Deutsche Rohstoff AG: Einladung zum 5. virtuellen Capital Markets Day



10.11.2025 / 09:14 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Einladung zum 5. virtuellen Capital Markets Day



Der Vorstand der Deutsche Rohstoff AG freut sich, interessierte Investoren und Kapitalmarktteilnehmer am Mittwoch, den 19. November 2025 um 10:30 Uhr, zum 5. virtuellen Capital Markets Day einzuladen.



Agenda

10:30 Uhr: Begrüßung durch den Vorstand

10:35 Uhr: Operative Entwicklung & Perspektiven, Jan-Philipp Weitz, CEO

11:15 Uhr: Q&A

11:30 Uhr: Finanzielle Entwicklung & Kostentrends, Henning Döring, CFO

11:55 Uhr: Q&A

12:15 Uhr: Veranstaltungsende



Den Zugang für den Livestream und zur Q&A-Session erhalten Sie mit der Anmeldung zur Veranstaltung.



Hier können Sie sich zum Capital Markets Day anmelden.



Alternativ steht Ihnen auch ein Anmeldeformular auf der Homepage der Gesellschaft unter www.rohstoff.de zur Verfügung.



Von dieser Veranstaltung werden Foto- und/oder Filmaufnahmen (inklusive Ton) angefertigt. Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung erklären Sie sich einverstanden, dass alle dort von Ihrer Person entstehenden Bild- und Filmaufnahmen unwiderruflich zeitlich, räumlich sowie inhaltlich uneingeschränkt für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf die Veranstaltungsreihe genutzt werden dürfen.



Der Capital Markets Day wird ausschließlich in deutscher Sprache abgehalten.



Wir freuen uns darauf, Sie am 19. November 2025 begrüßen zu dürfen.





Mannheim, 10. November 2025





10.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News