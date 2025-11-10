289 Bitcoin in 30 Tagen: Dieser Bitcoin-Miner jagt von Rekord zu Rekord

Anzeige / Werbung

HIVE Digital Technologies hat im Oktober 2025 so viele Bitcoin produziert wie nie zuvor und das zwei Wochen früher als geplant bei voller Auslastung der Paraguay Expansion. Gleichzeitig baut das Unternehmen seine Rechenzentren in Kanada rasant zu Hochleistungsanlagen für Künstliche Intelligenz aus. Damit stellt sich HIVE neu auf als doppelt getriebene Wachstumsmaschine aus Bitcoin Mining und KI Infrastruktur.

HIVE Digital Technologies hat im Oktober 2025 mit einer Produktion von 289 Bitcoin den bislang höchsten Monatswert seiner Unternehmensgeschichte erreicht. Gleichzeitig habe das Management bekannt gegeben, dass die 300-Megawatt-Ausbauphase in Paraguay vollständig abgeschlossen sei. Darüber hinaus seien die ersten beiden Tier-III-plus-Rechenzentren in Kanada in den strukturellen Umbau überführt worden. Das Unternehmen verfolge damit konsequent das Ziel, sich als Anbieter nachhaltiger Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) und Hochleistungsrechnen (HPC) neu zu positionieren.

Effizienz im Bitcoin-Mining auf neuem Höchststand

Laut Unternehmensangaben seien im Oktober insgesamt 289 Bitcoin produziert worden - das entspreche einem Anstieg von 8 Prozent gegenüber dem Vormonat sowie einer Steigerung von 147 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert. Die durchschnittliche Tagesproduktion habe bei 9,3 Bitcoin gelegen. Die operative Rechenleistung des Netzwerks sei im Monatsverlauf auf durchschnittlich 21,9 Exahash pro Sekunde (EH/s) gestiegen und habe in der Spitze 23,6 EH/s erreicht. Die relative Netzwerkbeteiligung von HIVE liege bei über 2 Prozent. Die Produktion pro Exahash habe 13,2 BTC betragen. Die Flottengesamteffizienz sei mit 17,7 Joule pro Terahash (J/TH) beziffert worden und habe sich damit im oberen Drittel der globalen Vergleichswerte bewegt.