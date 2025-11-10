NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Der Stahlkonzern habe beim operativen Ergebnis (Ebitda) die Markterwartung und die Schätzung des Analysehauses leicht übertroffen, schrieb Cole Hathorn am Montag in einer ersten Einsschätzung. Allerdings peile das Unternehmen beim Ebitda nun nur noch die untere Hälfte der Spanne für das bisherige Jahresziel an./rob/la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006202005





© 2025 dpa-AFX-Analyser