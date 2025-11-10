© Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Steigende Umsätze, ein verdoppelter Gewinn und Rekordwerte bei der Baufinanzierung: Die jüngsten Zahlen von Hypoport deuten auf eine Stabilisierung am deutschen Immobilienmarkt hin. Die Aktie schnellt über 12 % hoch.Der Immobilienfinanzierer Hypoport hat im dritten Quartal 2025 Zahlen vorgelegt, die viele Marktbeobachter aufhorchen lassen. Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten um 12 Prozent auf 459 Millionen Euro, der Rohertrag sogar um 16 Prozent auf 197 Millionen Euro. Besonders beeindruckend: Das EBIT verdoppelte sich gegenüber dem Vorjahr auf 24 Millionen Euro. Damit sendet das Berliner Fintech ein starkes Signal in einen Markt, der nach zwei Jahren Rezession endlich wieder …