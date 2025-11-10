Erfahrener Ex-Newcrest-Manager übernimmt Explorationsleitung bei Kalamazoo

Anzeige / Werbung
Kalamazoo Resources hat sein Führungsteam entscheidend verstärkt: Mit Benjamin Ackerman übernimmt ein international erfahrener Explorationsgeologe die Leitung der Explorationsaktivitäten. Er soll insbesondere das Ashburton-Goldprojekt vorantreiben, das sich derzeit in Vorbereitung auf eine Machbarkeitsstudie befindet.
Strategische Personalentscheidung für Wachstumsphase
Kalamazoo Resources Limited gab die Ernennung von Dr. Benjamin Ackerman zum neuen Exploration Director bekannt. Der Geowissenschaftler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Erkundung und Bewertung von Gold- und Kupferlagerstätten. Er soll künftig gezielt zur Ressourcenerweiterung beitragen und neue Lagerstätten innerhalb des unternehmenseigenen Projektportfolios erschließen. Laut Unternehmensangaben werde er sich schwerpunktmäßig auf die Weiterentwicklung des zu 100 Prozent im Eigentum von Kalamazoo befindlichen Ashburton-Goldprojekts konzentrieren. Darüber hinaus solle er die Explorationsaktivitäten in Westaustralien und im Bundesstaat Victoria weiter ausbauen.
Führungskompetenz als Schlüssel zum Minenerfolg
