Solation und der Gewerbeimmobilienverwalter Kriton haben für das Bürgerhaus Chemnitz eine gemeinschaftliche Gebäudeversorgung umgesetzt. Die beiden Unternehmen sehen darin eine standardisierte Lösung, die sich ohne Investitionsaufwand für die Eigentümer umsetzen lässt. Das Bürgerhaus am Wall in Chemnitz trägt auf seinem Flachdach neuerdings 392 Solarmodule von IBC Solar mit rund 174 Kilowatt Gesamtleistung - nicht ungewöhnlich für eine derartige Immobilie, in der unter anderem Serviceeinrichtungen der Stadtverwaltung, verschiedene Ladengeschäfte und Büromieter residieren. Für die beiden Initiatoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland