Starker Auftakt für den DAX - Hannover Rück und Salzgitter im Fokus

Mit einem kräftigen Impuls startet der DAX in die neue Woche und setzt ein positives Signal für die europäischen Märkte. Auch die US-Indikationen präsentieren sich freundlich, während der Nikkei in Tokio den Schwung aus Asien aufgreift. Die Stimmung an den Börsen wird von einer Mischung aus makroökonomischen Überraschungen und unternehmensspezifischen Impulsen getragen.

Makroökonomischer Überblick:

In China sorgt eine unerwartete Trendwende bei den Verbraucherpreisen für Gesprächsstoff: Erstmals seit Juni legten die Konsumentenpreise im Oktober wieder zu und stiegen um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Es ist die schnellste Teuerungsrate seit Januar und deutet auf eine vorsichtige Stabilisierung der zweitgrößten Volkswirtschaft hin. Weniger dynamisch zeigt sich die Türkei: Die Industrieproduktion wuchs im September nur um 2,9 Prozent und damit so schwach wie seit März nicht mehr. Ein klares Signal für nachlassende Konjunkturkräfte.

Im Fokus:

Hannover Rück: Die Aktie notiert vorbörslich im Plus, nachdem der Rückversicherer seine Gewinnprognose nach oben angepasst hat. Für das laufende Jahr werden nun 2,6 Milliarden Euro Nettogewinn erwartet, 200 Millionen mehr als bisher. Nach neun Monaten liegt das Ergebnis bereits bei rund zwei Milliarden Euro. Die vergleichsweise geringe Belastung durch Großschäden und eine effiziente Kostenstruktur stützen die optimistische Sicht.

Deutlich im Plus zeigt sich die Aktie von Salzgitter, obwohl der Stahlkonzern seine Jahresziele vorsichtiger formuliert. Die anhaltend schwache Nachfrage und der Margendruck belasten zwar weiterhin das Geschäft, doch die jüngsten Quartalszahlen liefern positive Impulse. Im dritten Quartal legte das operative Ergebnis um mehr als ein Fünftel zu, während der Außenumsatz rückläufig war. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nun einen Umsatz leicht oberhalb von neun Milliarden Euro und ein EBITDA zwischen 300 und 350 Millionen Euro. Die Prognoseanpassung fällt moderat aus und wird vom Markt offenbar als realistische Einschätzung gewertet, was die kräftige Kursreaktion stützt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5FVV 10,15 22898,499145 Punkte 22,71 Open End NASDAQ 100 Bull UG78EE 35,74 21243,416674 Punkte 6,04 Open End DAX® Bear UG2Y9F 23,87 26275,626608 Punkte 9,98 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG6351 9,43 22950,92803 Punkte 23,87 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG6LJN 4,54 23444,456072 Punkte 47,29 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.11.2025; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Meta Platforms Inc. Call HD5QYH 0,65 780,00 USD 11,39 14.01.2026 IBM Corp. Call UG2AFP 4,29 300,00 USD 3,72 13.01.2027 DAX® Call UN0VST 3,63 24600,00 Punkte 23,88 16.01.2026 Advanced Micro Devices Inc. Put UG8EKM 0,25 190,00 USD 9,6 17.12.2025 Mercedes-Benz Group AG Call UG48S1 0,04 75,00 EUR 13,49 18.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.11.2025; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit S&P 500 Short HD2N5G 0,99 8074,275107 Punkte -5 Open End Tesla Inc. Short UG9SK7 0,95 472,494665 USD -10 Open End Rational AG Long HC15Z8 4,81 425,943653 EUR 3 Open End Exxon Mobil Corp. Long HD2ZP7 7,99 78,21231 USD 3 Open End Deutsche Börse AG Long UG9FS0 1,11 186,053633 EUR 9 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.11.2025; 09:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!