NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo nach einer Personalie mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Ernennung des ehemaligen Tesco-Chefs Dave Lewis zum neuen Chef des britische Spirituosen- und Guinness-Herstellers sei eine erfreuliche Überraschung, schrieb James Edwardes Jones am Montag. In seiner frühen Rolle habe sich Lewis als Antreiber für den kulturellen Wandel erweisen./rob/la/ag



ISIN: GB0002374006





