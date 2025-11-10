Die Genossenschaft Solarwärme Bracht ist mit dem Publikumspreis des Energy Efficiency Awards 2025 ausgezeichnet worden. Das Projekt zeigt, wie ein Dorf größtenteils mit Solarwärme versorgt werden kann. Die Solarwärme Bracht e.G. hat den renommierten Energy Efficiency Award 2025 der Deutschen Energie-Agentur (Dena) erhalten. Die Bürgergenossenschaft erhielt den Publikumspreis für ihr innovatives Solarthermie-Nahwärmenetz. Das Projekt im mittelhessischen Bracht gilt als Musterbeispiel für eine dezentrale, ...

