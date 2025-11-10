Super Micro Computer (ISIN US86800U1043) hat die Märkte überrascht - und zwar gleich doppelt. Einerseits mit einem steigenden Auftragsbestand und einer angehobenen Umsatzprognose, andererseits mit einer Aktienreaktion, die genau das Gegenteil signalisiert: Verunsicherung statt Begeisterung. Dabei zeigen die neuen Zahlen, dass der Anbieter von KI-Infrastruktur eine der spannendsten Wachstumsstorys im Technologiesektor bleibt. Das Unternehmen erwartet für das laufende Geschäftsjahr Erlöse von mindestens 36 Milliarden Dollar - drei Milliarden mehr als bislang geplant. Dennoch fiel die Aktie nach ...

