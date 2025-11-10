Die anstehende Berichtswoche an den US-Börsen hat es in sich. Zwischen Technologie, Energie und Konsumgütern stehen gleich mehrere Schwergewichte im Rampenlicht - und die Erwartungen sind hoch. Nach Wochen kräftiger Kursgewinne hängt das Sentiment nun am seidenen Faden: Enttäuschungen könnten die Rallye abrupt stoppen, überzeugende Ergebnisse sie hingegen verlängern. Montag: Plug Power, Barrick und Occidental - zwischen Hoffnung und Realität: Den Auftakt machen am Montag mehrere Unternehmen aus dem Energie- und Rohstoffsektor. Besonders im Fokus: Plug Power (PLUG). Der Hersteller von Wasserstofflösungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...