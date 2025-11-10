www.bernecker.info

Der Rückversicherer hat seine Gewinnprognose für das laufende Jahr deutlich angehoben. Und on top stellte man für das kommende Jahr ein weiteres Gewinnwachstum in Aussicht. HANNOVER RÜCK rechnet für 2025 nun mit einem Gewinn von rund 2,6 Mrd. Euro anstatt der vorher avisierten 2,4 Mrd. Euro. Begründet wird dies von Konzernseite mit der positiven Geschäftsentwicklung, zusätzlichen positiven Einmaleffekten im Währungsergebnis sowie einer geringeren Steuerbelastung in den ersten neun Monaten. Hier hatte HANNOVER RÜCK bislang 2,2 Mrd. Euro verdient - 7,7 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet man mit einem Gewinn von "mindestens" 2,7 Mrd. Euro. Und da Rückversicherungen immer en vogue sind, ist es nicht verwunderlich, dass die Papiere heute grün sind.Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion