NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach einer Personalie mit einem Kursziel von 2300 Pence auf "Buy" belassen. Mit der Ernennung des ehemaligen Tesco-Chefs Dave Lewis zum neuen Chef des britische Spirituosen- und Guinness-Herstellers ende die Unsicherheit über den Wechsel an der Unternehmensspitze, schrieb Edward Mundy am Montag. Nun übernehme eine hochkarätige Führungskraft mit umfassender Erfahrung sowohl im Markenaufbau als auch in der Transformation die Verantwortung./rob/la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002374006





© 2025 dpa-AFX-Analyser