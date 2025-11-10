EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG / Erwerb eigener Aktien

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /



10.11.2025 / 10:47 CET/CEST

Frankfurt am Main, 10. November 2025



Im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 7. November 2025 hat die Deutsche Börse AG insgesamt 51.441 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 24. Februar 2025 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 angekündigt wurde.





Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:



Datum Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR)



03.11.2025 9.945 219,0796

04.11.2025 10.301 218,0562

05.11.2025 10.329 218,8101

06.11.2025 10.329 212,6877

07.11.2025 10.537 209,9604



Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 26. Februar 2025 bis einschließlich 7. November 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.823.732 Aktien.



Der Erwerb der Aktien der Deutsche Börse AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein von der Deutsche Börse AG beauftragtes Kreditinstitut.



Die Deutsche Börse AG wird zudem auf ihrer Internetseite (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/investor-relations/aktie-und-anleihen/aktienrueckkauf) regelmäßig über die Fortschritte des Aktienrückkaufs informieren.





