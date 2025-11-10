© Foto: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

Das Umsatzwachstum von TSMC kühlt deutlich ab. Investoren fürchten, dass der KI-Hype seinen Höhepunkt erreicht haben könnte.Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) hat für Oktober ein solides, aber verlangsamtes Umsatzwachstum gemeldet - und schürt damit Diskussionen über die Nachhaltigkeit des KI-Booms. Der Monatsumsatz stieg um 16,9 Prozent auf 367,47 Milliarden NT-Dollar, das schwächste Plus seit Februar 2024 und deutlich unter dem 39,6 Prozent-Sprung im September. Analysten rechnen laut Bloomberg im laufenden Quartal mit einem Zuwachs von rund 16 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat legte der Umsatz um 11 Prozent zu, im Jahresverlauf summiert sich das Plus auf 33,8 Prozent. Der …