Neuenburg - Der Dienstleistungssektor wird auf dem Schweizer Arbeitsmarkt weiterhin immer bedeutender. Im Jahr 2024 zählte die Schweiz 5,34 Millionen Erwerbstätige. Dabei stieg der Anteil der im Dienstleistungssektor tätigen Personen seit 1994 von 68,5 auf 77,8 Prozent. Im selben Zeitraum sank der Anteil des primären und des sekundären Sektors auf 2,3 Prozent (-1,8 Prozentpunkte) bzw. 19,9 Prozent (-7,5 Prozentpunkte), wie das Bundesamt für Statistik ...

