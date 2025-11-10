Die Pfizer-Aktie dümpelt seit einem halben Jahr zwischen 22 und 27 US$ auf und ab, ohne einen nachhaltigen Aufschwung zu schaffen. Erwacht der US-Pharmariese mit dieser Übernahme nun aus seinem Dornröschenschlaf? Übernahme von Metsera Die Übernahme des US-Biotechunternehmens Metsera hat auf jeden Fall das Zeug dazu, der Pfizer-Aktie mittelfristig einen neuen Schub zu geben. Am Wochenende gab es eine Entscheidung in der Bieterschlacht zwischen Pfizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
