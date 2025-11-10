Rückversicherungsaktien kamen in den letzten Wochen an der Börse etwas unter die Räder, aber am Montagmorgen gelingt der Hannover Rück-Aktie mit einem Plus von +2% ein starker Start in die Handelswoche. Sind die Quartalszahlen der drittgrößten Rückversicherung der Welt der Startschuss für einen Rebound? Starke Zahlen und Prognosen Das ist gut möglich, denn der Versicherungskonzern überzeugte mit einer deutlich gesunkenen Schadenquote und folglich ...

