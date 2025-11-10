Der Abwärtstrend seit dem Hoch im Mai bei 32,50 € verstärkte sich bei der Lanxess-Aktie zuletzt immer mehr. Die Bekanntgabe der Geschäftszahlen führte zu einem weiteren massiven Rückgang. Am Montag gewinnt sie aktuell leicht und notiert bei 17,50 €. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg? Ertrag bricht überproportional ein Die Chemiebranche leidet insgesamt unter einem schwachen Umfeld. Dies hinterließ auch bei Lanxess im dritten Quartal deutlich Spuren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
