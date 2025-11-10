FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS MONDI TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 760 (900) PENCE - BARCLAYS CUTS RIGHTMOVE TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 570 (775) PENCE - BERNSTEIN RAISES IAG PRICE TARGET TO 475 (470) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 333 (338) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES IAG PRICE TARGET TO 630 (620) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 450 (440) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES KIER GROUP PRICE TARGET TO 260 (235) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HIKMA PHARMACEUTICALS PRICE TARGET TO 2500 (2850) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3140 (3010) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1650 (1700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1560 (1516) PENCE - 'BUY' - INVESTEC RAISES ENTAIN TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 920 (1080) PENCE - JEFFERIES CUTS BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 486 (487) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 555 (627) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 355 (363) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 520 PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2400 (2050) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES RIGHTMOVE TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 775 (805) PENCE - RBC RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 380 (360) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS RIGHTMOVE TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 585 (879) PENCE - UBS RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 400 (390) PENCE - 'NEUTRAL'
