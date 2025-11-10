35 Prozent hat die BYD-Aktie seit dem Rekordhoch im Mai verloren. Doch nun könnte der Wind drehen: Drei Tage in Folge legte der Titel bereits zu - am Montag im freundlichen Umfeld für chinesische Werte - um vier Prozent. Doch die Analysten sehen trotz der Kursgewinne und zuletzt schwächerer Zahlen noch weiteres Potenzial.Mit seinen Q3-Zahlen verfehlte der chinesische E-Autobauer zuletzt die Markterwartungen, doch die Bruttomarge verbesserte sich von 16,3 auf 17,6 Prozent. Der Quartalsumsatz sank ...

