Rubean AG setzt weiterhin auf eine starke operative Dynamik, wobei die Umsätze für die ersten neun Monate 2025 im Jahresvergleich um 170 % auf über 3,5 Mio. EUR gestiegen sind. Allein im dritten Quartal verzeichneten die Verkäufe einen Anstieg von 115 % im Vergleich zum Vorjahr und erreichten rund 1,0 Mio. EUR. Der deutliche Anstieg spiegelt die wachsende Marktakzeptanz der SoftPOS-Technologie von Rubean wider sowie die ersten Umsätze mit neuen Partnern. Darüber hinaus erweitern kürzliche strategische Vereinbarungen mit Payten und shopreme die geografische Reichweite von Rubean erheblich und fördern die Produktintegration sowohl bei Zahlungsdienstleistern als auch im Einzelhandel. Mit einer soliden Wachstumsperspektive für das vierte Quartal erhöhen wir unsere Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 um etwa 0,5 Mio. EUR und erwarten mindestens 40 % Umsatzwachstum. Angesichts der zunehmenden Skaleneffekte scheint Rubean kurz davor zu stehen, die Gewinnschwelle zu erreichen. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung und das Kursziel von 10,00 EUR, was ein potenzielles Upside von etwa 80 % bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rubean-ag





