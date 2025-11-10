© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Der Pharmariese steigt nach kartellrechtlichen Bedenken aus dem Übernahmeduell mit Pfizer aus. Anleger atmen auf.Novo Nordisk hat sich aus dem milliardenschweren Übernahmewettstreit um das US-Unternehmen Metsera zurückgezogen - und sorgt damit dennoch für Kursgewinne. Die Aktie des dänischen Pharmariesen stieg am Montagmorgen um rund 3 Prozent, nachdem Novo am Wochenende sein Angebot offiziell zurückzog. Damit überlässt der Wegovy-Hersteller seinem Rivalen Pfizer den Zuschlag. Pfizer hatte am Freitagabend mit einem verbesserten Gebot von bis zu 10 Milliarden US-Dollar das Rennen gemacht und sich die Übernahme des US-Start-ups gesichert, das Medikamente zur Gewichtsreduktion entwickelt. Die …