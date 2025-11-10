Nachdem die Aktie von SUSS Microtec bereits am Freitag deutlich zulegen konnte, setzt sie ihre Aufholjagd zu Beginn der neuen Woche fort. Knapp elf Prozent geht es nach oben. Damit ist SUSS Microtec der Top-Gewinner des Tages im Nebenwerte-Index SDAX vor Hypoport und Energiekontor. Beflügelt wird die Aktie des Halbleiterausrüsters gleich von zwei neuen Kaufempfehlungen.Die Schweizer Großbank UBS hat ihr Kursziel für SUSS MicroTec von 30 auf 39 Euro erhöht und die Einstufung der Aktie von "Neutral" ...

