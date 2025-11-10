Die Fraunhofer-ISE-Ausgründung Heat Pumps Watch will neutrale Fakten rund um Wärmepumpen sammeln, für unterschiedliche Zielgruppen verständlich aufbereiten und somit Vertrauen in die Technologie aufbauen. Marek Miara, Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg hat das Spin-Off Heat Pumps Watch gegründet. Ziel des Spin-Offs ist es, Fachleuten, Politik und auch Hausbesitzer:innen, die vor der Umstellung ihres Heizungssystems stehen, Orientierung rund um das Thema ...

