Die Fraunhofer-ISE-Ausgründung Heat Pumps Watch will neutrale Fakten rund um Wärmepumpen sammeln, für unterschiedliche Zielgruppen verständlich aufbereiten und somit Vertrauen in die Technologie aufbauen. Marek Miara, Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg hat das Spin-Off Heat Pumps Watch gegründet. Ziel des Spin-Offs ist es, Fachleuten, Politik und auch Hausbesitzer:innen, die vor der Umstellung ihres Heizungssystems stehen, Orientierung rund um das Thema
