Cannabismarkt wächst rasant: Canify AG startet Finanzierungsrunde zur Expansion und plant Börsengang
Leipheim, 10.11.2025 - Im ersten Quartal 2025 wurden so viele medizinische Cannabisprodukte nach Deutschland importiert wie nie zuvor. Immer mehr Ärzte und Patienten betrachten Cannabis als ernstzunehmende Behandlungsoption bei unterschiedlichsten Beschwerden. Davon profitiert die Canify AG, eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im deutschen Markt für medizinisches Cannabis. In den ersten 9 Monaten des laufenden Jahres 2025 hat das Unternehmen bereits doppelt so viel umgesetzt wie im Gesamtjahr 2024. Zur Finanzierung der nächsten Expansionsphase - noch vor einem mittelfristig geplanten Börsengang - können sich professionelle Investoren und Privatanleger ab heute beteiligen.
Im Rahmen eines öffentlichen Angebots auf Basis eines von der Bafin gestatteten Wertpapier-Informationsblatts (WIB) werden bis zu 36.698 neue Aktien zu einem Ausgabepreis von 148 Euro angeboten. Die Mindestzeichnung liegt bei 20 Aktien. Die neuen Aktien können direkt auf www.canify-invest.de gezeichnet werden. Die Eigenemission wird von der Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG begleitet.
"Mit der aktuellen Finanzierungsrunde haben Anleger die Chance, in ein führendes Unternehmen in einem der am schnellsten wachsenden Märkte innerhalb der Medizin zu investieren", erklärt CEOSaschaMielcarek. "Canify hat sich erfolgreich als Qualitätsanbieter mit Alleinstellungsmerkmal etabliert und konzentriert sich ausschließlich auf den medizinischen Bereich. In den kommenden Jahren wollen wir stark wachsen, skalieren und an die Börse gehen."
Das Unternehmen hatte sich in 2023 erfolgreich neu ausgerichtet und ein weltweites Lieferantennetzwerk aufgebaut. Als GMP-zertifiziertes pharmazeutisches Unternehmen vertreibt die Canify AG unter der Marke "Canify" eigene Produkte an Apotheken und Großhändler.
Rechtlich maßgebliches Wertpapier-Informationsblatt (WIB) unter www.canity-invest.de zum Download.
