Es wird voraussichtlich vier Monate dauern, um eine neun Kilometer lange Mittelspannungsleitung in Wickede-Echthausen zu erneuern. In der Zeit soll die Stromversorgung über Stromaggregate gesichert werden und Photovoltaik-Anlagen in dem Gebiet abgeschaltet werden. Westnetz hat als zuständiger Verteilnetzbetreiber angekündigt, ein Mittelspannungskabel in Wickede-Echthausen komplett zu erneuern. Zuvor war es binnen kurzer Zeit zu zwei technischen Störungen gekommen, die zu Versorgungsunterbrechungen führten und mit dem umgehenden Einsatz von Notstromaggregaten behoben wurden. Allerdings hat Westnetz ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.