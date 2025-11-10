NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei besser als vom Markt erwartet ausgefallen und habe auch seine Prognose deutlich übertroffen, schrieb Dominic O'Kane am Montag. Der Stahlkonzern habe die Spanne der Jahresziele nach unten hin verengt, dies dürfte aber kaum Auswirkungen auf den Konsens haben./rob/edh/ag



