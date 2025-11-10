50Hertz hat Netzanschlussprojekte für Windenergie, Solarparks und Großbatterien und Elektrolyseure mit insgesamt knapp 30 GW Leistung zugesagt. Weitere Anträge stehen wegen der Überbuchung der Kapazitäten in den Umspannwerken auf der Warteliste. Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz will in den kommenden Jahren so viele Netzanschlussprojekte starten wie nie zuvor in seiner bisherigen Unternehmensgeschichte. Bis Ende 2029 sollen rund 75 Netzanschlüsse auf den Weg gebracht werden. Dabei geht es um ...

