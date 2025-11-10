Immer mehr mittelständische Unternehmen in Deutschland erkennen, dass die CO2-Bilanzierung nicht nur eine bürokratische Pflicht, sondern eine strategische Chance ist.Geschäftspartner, Banken und Großkunden fordern zunehmend detaillierte Daten zu Emissionen, weshalb Betriebe ihren CO2-Ausstoß erfassen, bewerten und reduzieren müssen. "Die CO2-Bilanzierung wurde durch die regulatorische Diskussion leider stark in die Bürokratieecke geschoben und weniger als etwas bewertet, das für Unternehmen Positives bewirken kann", sagt Andreas Bauer-Niermann, Berater bei der Effizienz-Agentur NRW, ...

