ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk am Freitag mit einem Kursziel von 315 dänische Kronen auf "Neutral" belassen. Zuvor hatte sich der Pharmakonzern mit der US-Regierung auf niedrigere Preise für Abnehmmittel geeinigt, im Gegenzug für eine Aufnahme ins staatliche Medicare-Programm. Die Vereinbarung sei letztendlich ein Signal dafür, dass die Preise stärker und schneller als erwartet sinken werden, auch wenn dies möglicherweise durch höhere Volumina wegen der Ausweitung von Medicare und Barzahlungen ausgeglichen werde, schrieb Matthew Weston./rob/la/ag



