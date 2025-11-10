EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Expansion/Monatszahlen

HIVE Digital meldet für Oktober eine Produktion von 289 BTC, erreicht 24 EH/s und schließt die Expansion in Paraguay ab! Auch der Wachstum des KI-Rechenzentrums in Kanada wird vorangetrieben!



HIVE Digital Technologies meldet für Oktober eine Produktion von 289 BTC, erreicht 24 EH/s und schließt die Expansion in Paraguay ab, während das Wachstum des Tier-III+-KI-Rechenzentrums in Kanada vorangetrieben wird San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 10. November 2025) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (das "Unternehmen" oder "HIVE"), ein diversifiziertes multinationales Unternehmen für digitale Infrastruktur, freut sich, die Bitcoin-Produktionsergebnisse für Oktober 2025 bekannt zu geben und bestätigt, dass es nun eine globale Mining-Kapazität von über 24 EH/s erreicht hat, unterstützt durch eine Kapazität von 300 Megawatt ("MW") in Paraguay. Die starke Mining-Leistung treibt die Expansion von HIVE in Tier-III+KI- Rechenzentren und Hochleistungsrechenzentren ("HPC") in ganz Kanada weiter voran. Produktionshighlights für Oktober 2025 Produzierte Bitcoin: 289 BTC (ein Anstieg von 8 % gegenüber dem Vormonat von 267 BTC im September 2025; ein Anstieg von 147 % gegenüber dem Vorjahr von 117 BTC im Oktober 2024)

289 BTC (ein Anstieg von 8 % gegenüber dem Vormonat von 267 BTC im September 2025; ein Anstieg von 147 % gegenüber dem Vorjahr von 117 BTC im Oktober 2024) Durchschnittliche Tagesproduktion : 9,3 BTC/Tag

: 9,3 BTC/Tag Hashrate : Durchschnittlich 21,9 Exahash pro Sekunde ("EH/s"), Spitzenwert bei 23,6 EH/s

: Durchschnittlich 21,9 Exahash pro Sekunde ("EH/s"), Spitzenwert bei 23,6 EH/s Effizienz der Produktionsgeräte : 17,7 Joule pro Terahash ("J/TH")

: 17,7 Joule pro Terahash ("J/TH") BTC pro EH/s: 13,2 BTC Der Netzwerkanteil von HIVE übersteigt nun 2 % des globalen Bitcoin-Netzwerks und festigt damit seine Position unter den weltweit effizientesten und nachhaltigsten Betreibern digitaler Assets. Phase 3 in Valenzuela abgeschlossen Nach einem Sommer mit rasanten Fortschritten freut sich HIVE bekannt zu geben, dass die 100-MW-Erweiterung der Phase 3 in Valenzuela (Paraguay) nun vollständig abgeschlossen ist. Das Unternehmen hat die letzten ASICs und Container erfolgreich in Betrieb genommen und damit die gesamte Kapazität von 300 MW in Paraguay etwa zwei Wochen vor dem geplanten Termin online geschaltet. Mit diesem Meilenstein verfügt HIVE nun über eine installierte globale Bitcoin-Mining-Kapazität von 25 EH/s und hat eine operative Hashrate von 24 EH/s überschritten. Als die letzten ASICs in Betrieb genommen wurden und das Projekt von der Aufbauphase zur vollständigen Optimierung überging, erzielte HIVE folgende Ergebnisse: Anstieg der Hashrate um 13 %: von 19,4 EH/s im September auf 21,9 EH/s im Oktober.

von 19,4 EH/s im September auf 21,9 EH/s im Oktober. Überdurchschnittliche Netzwerkleistung: Das Produktionswachstum (+8 %) übertraf den Schwierigkeitsgrad des Bitcoin-Netzwerks (+3 %).

Das Produktionswachstum (+8 %) übertraf den Schwierigkeitsgrad des Bitcoin-Netzwerks (+3 %).
Rekordproduktion: 289 BTC - ein Jahreshöchstwert - erreicht trotz der Netzwerk-Schwierigkeit auf einem Allzeithoch. Das Unternehmen geht davon aus, dass es diese Woche nach Abschluss der zeitweiligen Einschränkungen in seinen kanadischen Anlagen eine operative Hashrate von etwa 25 EH/s erreichen wird, mit einer durchschnittlichen Effizienz von etwa 17,5 J/TH. Wachstum in Kanada: Von Tier-I- zu Tier-III+-Infrastruktur Da der Bitcoin-Mining-Betrieb einen Rekord-Cashflow erzielt, investiert HIVE diese Erlöse in die "große Transformation" des Unternehmens - den Ausbau seiner kanadischen Präsenz von Tier-I-Bitcoin-Rechenzentren zu Tier-III+-KI- und HPC-Anlagen durch seine Tochtergesellschaft BUZZ High Performance Computing Inc. ("BUZZ HPC"). In New Brunswick wandelt HIVE seinen 70-MW-Campus in Grand Falls, der von einem 80-MW-Umspannwerk versorgt wird, in einen Tier-III+-KI-Rechenzentrumskomplex um. Phase 1 (20 MW) der flüssigkeitsgekühlten Kapazität ist für die Unterstützung von bis zu 25.000 NVIDIA-GPUs der nächsten Generation für KI- und Machine-Learning-Workloads in Unternehmen ausgelegt. Ergänzend zu dieser Initiative hat BUZZ HPC eine 7,2-MW-Anlage in Toronto erworben, die für Tier-III+ unabhängige KI-Anwendungen aufgerüstet wird, um sicherzustellen, dass kanadische Daten und Rechenleistungen im Inland bleiben. Zusammen positionieren diese Projekte HIVE als einen der größten Entwickler von KI-Infrastrukturen mit grüner Energie in Kanada und bringen nationale Innovationsziele mit der Schaffung von Shareholder-Value in Einklang. Kommentar der Geschäftsleitung Frank Holmes, Executive Chairman, erklärte: "Das Wachstum von HIVE in der Bitcoin-Produktion fördert nicht nur den Umsatz, sondern auch den Wandel. Jeder BTC, den wir produzieren, stärkt unsere Bilanz und finanziert die Umwandlung unserer Tier-I-Mining-Campus in Tier-III+-KI-Infrastruktur in ganz Kanada. Wir beweisen, dass Effizienz, Nachhaltigkeit und Innovation gemeinsam skaliert werden können." Aydin Kilic, President & CEO, fügte hinzu: "Unsere Teams sind an mehreren Fronten aktiv - von der Fertigstellung der Phase 3 in Paraguay bis zur Beschleunigung des Ausbaus unseres KI-Rechenzentrums in Kanada. Wir haben in den letzten drei Jahren eine profitable GPU-basierte HPC-Einnahmequelle aufgebaut, und diese Dynamik setzt sich fort, während wir beide Bereiche unseres Geschäfts skalieren: Bitcoin-Mining und KI-Computing. Dieses zweigleisige Modell ermöglicht es HIVE, erstklassige Renditen zu erzielen und gleichzeitig unsere Infrastruktur für das KI-Zeitalter zukunftssicher zu machen." Craig Tavares, President von BUZZ HPC, merkte an: "Mit unseren Tier-III+-KI-Campus in New Brunswick und Toronto schaffen wir die Grundlage für eine unabhängige KI in Kanada - umweltfreundlich, skalierbar und aus eigener Entwicklung. Bitcoin-Mining war der Entwurf, KI ist die Weiterentwicklung." Bekanntgabe der Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 HIVE wird seine Finanzergebnisse für das am 30. September 2025 endende Halbjahr am Freitag, dem 14. November 2025, veröffentlichen, gefolgt von einer Telefonkonferenz und einem Webcast am Montag, dem 17. November 2025, um 8:00 Uhr EST (14:00 Uhr MEZ). Details zur Registrierung finden Sie hier . Zukünftige Produktion und Wirtschaftlichkeit Jeder zusätzliche Exahash erhöht die tägliche Bitcoin-Produktion und das Umsatzpotenzial, während die Betriebskosten dank fester Preise für Strom aus Wasserkraft und minimalen Personalaufwendungen stabil bleiben. Die Stromkosten skalieren mit der Maschinenauslastung und entsprechen den aktuellen Kostenstrukturen. Die Ergebnisse können je nach Netzwerkauslastung und Bitcoin-Preisen variieren. Über HIVE Digital Technologies Ltd. HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und ist das erste börsennotierte Unternehmen, das digitale Vermögenswerte ausschließlich mit grüner Energie erzeugt. Heute baut und betreibt HIVE Blockchain- und KI-Rechenzentren der nächsten Generation in Kanada, Schweden und Paraguay und bedient sowohl Bitcoin-Kunden als auch Kunden aus dem Bereich des Hochleistungsrechnens (High Performance Computing, HPC). Die zweigleisige Hochleistungsinfrastruktur von HIVE, die durch Bitcoin-Mining und NVIDIA GPU-beschleunigtes KI-Computing angetrieben wird, liefert skalierbare, umweltfreundliche Lösungen für die digitale Wirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns unter: X: https://x.com/HIVEDigitalTech

LinkedIn: https://linkedin.com/company/hiveblockchain Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd. "Frank Holmes" Executive Chairman Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Nathan Fast, Director of Marketing and Branding Frank Holmes, Executive Chairman Aydin Kilic, President & CEO Tel.: (604) 664-1078 Im deutschsprachigen Raum AXINO Capital GmbH Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Tel.: +49-711-82 09 72 11 Mail: office@axino.com Web: www.axino.com Portal: www.axinocapital.de Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Vorausschauende Informationen Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. "Zukunftsgerichtete Informationen" in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: den Bau der Anlage des Unternehmens in Valenzuela, Paraguay, und deren potenzielle Spezifikationen und Leistung nach Fertigstellung, der Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme; Prognosen zum Anstieg der Hashrate; die geschäftlichen Ziele und Vorgaben des Unternehmens; den Erwerb, den Einsatz und die Optimierung der Mining-Flotte und -Ausrüstung; die fortgesetzte Rentabilität der bestehenden Bitcoin-Mining-Aktivitäten; die Aussichten für die BUZZ-HPC-Aktivitäten und die Fähigkeit des Unternehmens, die Infrastruktur erfolgreich zu erweitern und in diesem Sektor tätig zu sein, die Erteilung behördlicher Genehmigungen; sowie andere zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und der damit verbundenen Bedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, den Bau des erworbenen Projekts in Paraguay wirtschaftlich und termingerecht abzuschließen und die gewünschte Betriebsleistung zu erzielen; die Möglichkeit von Mängeln bei der Umsetzung des Ausbaus und der Inbetriebnahme in Paraguay; die fortgesetzte Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen Behörden und der Regierung von Paraguay; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine aktuellen Bestände an digitalen Währungen wie erforderlich oder überhaupt gewinnbringend zu veräußern; ein erheblicher Rückgang der Preise für digitale Währungen könnte sich erheblich negativ auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken; das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Mining-Anlagen befinden; die Unfähigkeit, die Rechenzentren des Unternehmens rentabel für HPC/AI-Anwendungen zu nutzen; das Versäumnis, langfristige Verträge mit HPC/AI-Kunden zu wirtschaftlichen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Stromtarifen; der spekulative und wettbewerbsintensive Charakter des Technologiesektors; die Abhängigkeit vom anhaltenden Wachstum der Blockchain- und Kryptowährungsnutzung; Rechtsstreitigkeiten und andere Gerichtsverfahren und Herausforderungen; staatliche Vorschriften; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; zukünftiger Kapitalbedarf und Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, das ATM-Programm des Unternehmens zu nutzen, und der Preise, zu denen das Unternehmen Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms verkaufen kann, sowie die allgemeinen Kapitalmarktbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der Bitcoin-Bestände und die Auswirkungen sinkender Bitcoin-Preise auf das Betriebskapital; der Wettbewerb in der Branche; Wechselkursrisiken; die Notwendigkeit für das Unternehmen, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Notwendigkeit kontinuierlicher technologischer Veränderungen; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Energiequellen für den Betrieb seiner Kryptowährungs-Mining-Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Energieeinsparungen oder regulatorischen Änderungen in den Energiesystemen der Länder, in denen das Unternehmen tätig ist; der Schutz von Eigentumsrechten; die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance auf das Unternehmen und die Branche; Netzwerksicherheitsrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; die Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmärkte, die den Zugang zu Kapital behindert oder die Kapitalkosten erhöht; die Verwässerung der Aktien durch das ATM-Programm und andere Aktienemissionen; der Bau und Betrieb von Anlagen erfolgt möglicherweise nicht wie derzeit geplant oder gar nicht; die Expansion erfolgt möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; der Markt für digitale Währungen; die Fähigkeit, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Einnahmen steigen möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; es ist möglicherweise nicht möglich, den aktuellen Bestand an digitalen Währungen gewinnbringend zu liquidieren oder gar nicht; ein Rückgang der Preise für digitale Währungen kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Betrieb haben; eine Zunahme der Netzwerkschwierigkeiten kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Betrieb haben; die Volatilität der Preise für digitale Währungen; Das erwartete Wachstum und die Nachhaltigkeit der Stromversorgung für die Produktion von Kryptowährungen in den jeweiligen Jurisdiktionen; die Unfähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb der Kryptowährungs-Mining-Anlagen des Unternehmens aufrechtzuerhalten; die Risiken eines Anstiegs der Stromkosten des Unternehmens, der Kosten für Erdgas, von Wechselkursschwankungen, Energieeinschränkungen oder regulatorischen Änderungen in den Energiesystemen der Jurisdiktionen, in denen das Unternehmen tätig ist, und die negativen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Finanzierungen abzuschließen, sowie alle Vorschriften oder Gesetze, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern; historische Preise digitaler Währungen und die Fähigkeit, digitale Währungen zu produzieren, die mit den historischen Preisen übereinstimmen; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von Pandemien auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Pandemien auf den Preis digitaler Währungen, die Bedingungen auf den Kapitalmärkten, Beschränkungen für Arbeitskräfte und internationale Reisen sowie Lieferketten; sowie die Einführung oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern oder diese verteuern; und andere damit verbundene Risiken, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca ausführlicher dargelegt sind. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens, den Zeitplan dafür und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist auch davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



