Berlin - Das Bundesverkehrsministerium ist grundsätzlich offen dafür, dass die Deutsche Bahn im Fernverkehr mehr Konkurrenz bekommt.



Man setze sich "intensiv auf der europäischen Ebene auch für den Abbau noch bestehender Marktzugangs- und Wettbewerbshindernisse im europäischen Schienenpersonenverkehr ein", sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. "Also alles, was den Wettbewerb fördert, ist aus Kundensicht zu begrüßen."



Medienberichten zufolge sollen derzeit die italienische Staatsgesellschaft FS sowie ihr Erzrivale Italo über Verbindungen innerhalb Deutschlands nachdenken und diese Pläne auch schon vorantreiben. Bisher ist in Deutschland vor allem die Flixbus-Schwestergesellschaft Flixtrain als Wettbewerber der Bahn im Fernverkehr aufgetreten.





