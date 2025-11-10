Paris/London/Zürich - An Europas wichtigsten Börsen haben die Anleger am Montag wieder Mut gefasst. Dank Anzeichen für ein mögliches Ende des US-Shutdowns zog der EuroStoxx 50 am Mittag um 1,77 Prozent auf 5.665 Punkte an. Damit machte der Eurozonen-Leitindex die Einbussen der zwei vergangenen Handelstage nahezu wieder wett. Ähnlich sah es beim Schweizer SMI mit einem Plus von 0,85 Prozent auf 12.403 Punkte aus. Der britische FTSE 100 erholte sich ...

