Wie wurde Deutschland zur Wiege der modernen Solarindustrie? Im pv magazine Podcast sprechen Michael Bukowski und Karl-Heinz Remmers über die Geschichte, die sie in ihrem neuen Buch erzählen - und warum diese Erfolgsgeschichte heute wieder relevant ist. "Es ist eine nicht so bekannte deutsche Wirtschaftswundergeschichte, die parallel zur Entwicklung der Autoindustrie und Maschinenbau und anderen stattfand", sagt Michael Bukowski, Autor des gerade erschienenen Buches "Deutsches Sonnenmärchen - wie wir die Solarenergie zum weltweiten Erfolg gemacht haben". Bukowski erzählt - aus der Perspektive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...