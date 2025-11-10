Der Gesundheitskonzern hat in der vergangenen Handelswoche erfreuliche Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und sogar die Prognose für den operativen Gewinn leicht nach oben geschraubt (DER AKTIONÄR berichtete). Im Anschluss nahmen mehrere Analysten den DAX-Titel erneut genauer unter die Lupe und passten ihre Schätzungen teilweise an.Darunter auch Deutsche Bank Research. Analyst Falko Friedrichs schraubte den fairen Wert von 53 auf 56 Euro nach oben, die Einstufung lautet weiterhin "Buy". Das dritte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
