Anzeige
Mehr »
Montag, 10.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Glencore schließt wohl größte Kupferhütte - Kupferpreis vor Rallye? Neuer Explorer im Fokus!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 874341 | ISIN: AT0000743059 | Ticker-Symbol: OMV
Tradegate
10.11.25 | 14:01
47,720 Euro
+0,13 % +0,060
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
ATX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
OMV AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OMV AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
47,70047,74014:02
47,72047,74014:01
Dow Jones News
10.11.2025 13:57 Uhr
123 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-CMS: OMV Aktiengesellschaft: Geschäfte im Zusammenhang mit einem begrenzten Aktienrückerwerb / Meldung zur Überschreitung der 0,1%-Grenze

DJ PTA-CMS: OMV Aktiengesellschaft: Geschäfte im Zusammenhang mit einem begrenzten Aktienrückerwerb / Meldung zur Überschreitung der 0,1%-Grenze

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG

OMV Aktiengesellschaft: Geschäfte im Zusammenhang mit einem begrenzten Aktienrückerwerb / Meldung zur Überschreitung der 0,1%-Grenze

Wien (pta000/10.11.2025/13:25 UTC+1)

Veröffentlichung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und -- 7 Abs 3 der österreichischen Veröffentlichungsverordnung 2018.

Meldung zur Überschreitung der Grenze von 0,1% des Grundkapitals durch Aktienrückerwerbe; begrenzter Aktienrückerwerb für Aktien der OMV Aktiengesellschaft, ISIN: AT0000743059

Gemäß -- 7 Abs 3 der österreichischen Veröffentlichungsverordnung 2018 hat ein Emittent eine Veröffentlichung vorzunehmen, wenn seit der letzten Veröffentlichung mehr als 0,1% vom Grundkapital rückerworben wurden.

Seit Beginn des begrenzten Aktienrückerwerbprogramms der OMV am 3. November 2025 (wie am 20. Oktober 2025 veröffentlicht) hat OMV bis einschließlich 7. November 2025 insgesamt 373.101 Aktien zurückgekauft und damit die zuvor genannte Grenze von 0,1% des Grundkapitals der OMV (das sind 327.273 Aktien) überschritten. Die Grenze wurde im Lauf des Börsetags 7. November 2025 überschritten.

Die Zahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen betrug: 

Datum      Zahl der zurückgekauften Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Aggregiertes Volumen (EUR) 
3. November 2025 82.000                 47,8554               3.924.146,68 
4. November 2025 80.000                 47,3880               3.791.042,76 
5. November 2025 82.000                 47,4445               3.890.449,44 
6. November 2025 53.850                 47,2758               2.545.801,12 
7. November 2025 75.251                 47,6726               3.587.407,62

Der Rückerwerb der Aktien erfolgte durch eine von der OMV beauftragte Bank ausschließlich über die Wiener Börse. Weitere Details zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückerwerbs sind auf der Website unter https://www.omv.com/de/ investoren/verpflichtende-veroeffentlichungen veröffentlicht.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      OMV Aktiengesellschaft 
           Trabrennstraße 6-8 
           1020 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Thomas Hölzl 
Tel.:         +43 1 40440/23760 
E-Mail:        compliance@omv.com 
Website:       www.omv.com 
ISIN(s):       AT0000743059 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1762777500466 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2025 07:25 ET (12:25 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.