DJ PTA-CMS: OMV Aktiengesellschaft: Geschäfte im Zusammenhang mit einem begrenzten Aktienrückerwerb / Meldung zur Überschreitung der 0,1%-Grenze

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG

OMV Aktiengesellschaft: Geschäfte im Zusammenhang mit einem begrenzten Aktienrückerwerb / Meldung zur Überschreitung der 0,1%-Grenze

Wien (pta000/10.11.2025/13:25 UTC+1)

Veröffentlichung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und -- 7 Abs 3 der österreichischen Veröffentlichungsverordnung 2018.

Meldung zur Überschreitung der Grenze von 0,1% des Grundkapitals durch Aktienrückerwerbe; begrenzter Aktienrückerwerb für Aktien der OMV Aktiengesellschaft, ISIN: AT0000743059

Gemäß -- 7 Abs 3 der österreichischen Veröffentlichungsverordnung 2018 hat ein Emittent eine Veröffentlichung vorzunehmen, wenn seit der letzten Veröffentlichung mehr als 0,1% vom Grundkapital rückerworben wurden.

Seit Beginn des begrenzten Aktienrückerwerbprogramms der OMV am 3. November 2025 (wie am 20. Oktober 2025 veröffentlicht) hat OMV bis einschließlich 7. November 2025 insgesamt 373.101 Aktien zurückgekauft und damit die zuvor genannte Grenze von 0,1% des Grundkapitals der OMV (das sind 327.273 Aktien) überschritten. Die Grenze wurde im Lauf des Börsetags 7. November 2025 überschritten.

Die Zahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen betrug:

Datum Zahl der zurückgekauften Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Aggregiertes Volumen (EUR) 3. November 2025 82.000 47,8554 3.924.146,68 4. November 2025 80.000 47,3880 3.791.042,76 5. November 2025 82.000 47,4445 3.890.449,44 6. November 2025 53.850 47,2758 2.545.801,12 7. November 2025 75.251 47,6726 3.587.407,62

Der Rückerwerb der Aktien erfolgte durch eine von der OMV beauftragte Bank ausschließlich über die Wiener Börse. Weitere Details zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückerwerbs sind auf der Website unter https://www.omv.com/de/ investoren/verpflichtende-veroeffentlichungen veröffentlicht.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: OMV Aktiengesellschaft Trabrennstraße 6-8 1020 Wien Österreich Ansprechpartner: Thomas Hölzl Tel.: +43 1 40440/23760 E-Mail: compliance@omv.com Website: www.omv.com ISIN(s): AT0000743059 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1762777500466 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2025 07:25 ET (12:25 GMT)