FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hella auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die vollständigen Quartalszahlen des Autozulieferers zeigten eine moderate Enttäuschung bei den Gewinnen, wogegen der freie Barmittelzufluss nicht so schwach ausgefallen sei wie befürchtet, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Montag vorliegenden Rückblick./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000A13SX22

