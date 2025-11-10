Kombinierte Technologien treiben die nächste Generation von Cobots in verschiedenen Branchen voran

Aptiv PLC (NYSE: APTV), ein globales Technologieunternehmen, das sich für eine sicherere, umweltfreundlichere und besser vernetzte Zukunft engagiert, und Robust.AI, ein führendes Unternehmen im Bereich KI-gesteuerte Industrieautomation, haben heute eine strategische Kooperation zur Entwicklung KI-gestützter kollaborativer Roboter (Cobots) angekündigt. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird das branchenführende Portfolio von Aptiv, einschließlich der Wind River-Plattformen und -Tools, mit der Robotik-Expertise und dem nutzerzentrierten Design von Robust.AI kombiniert, um Innovationen in der Lager- und Industrieautomation voranzutreiben.

Aptiv and Robust.AI partner to co-develop AI-powered collaborative robots (cobots), integrating Aptiv's industry-leading portfolio-including the PULSE sensor-with Robust.AI's robotics expertise and human-centered design.

"Aptiv ermöglicht gemeinsam mit unseren strategischen Partnern die Zukunft des intelligenten Edge durch Technologien, die in Echtzeit erfassen, denken, handeln und optimieren", sagte Javed Khan, Executive Vice President und President Software, Advanced Safety und User Experience bei Aptiv. "Durch die Kombination der intelligenten Wahrnehmungs-, Rechen- und Softwarelösungen von Aptiv mit der innovativen Robotik-Plattform von Robust.AI beschleunigen wir die Einführung skalierbarer, KI-gestützter Lösungen, die in verschiedenen Branchen echten Mehrwert schaffen."

Das Portfolio an Wahrnehmungslösungen und Machine-Learning-Technologien von Aptiv werden in die Robust.AI-Plattform integriert, um skalierbare, effiziente und sichere Robotik-Workflows zu realisieren. Die gemeinsame Lösung wird folgende Funktionen bieten:

Aptiv PULSE Sensor Eine kompakte Rundumsichtkamera in Kombination mit einem Ultranahbereichsradar ermöglicht eine zuverlässige und präzise 360-Grad-Erfassung.

PULSE Eine kompakte Rundumsichtkamera in Kombination mit einem Ultranahbereichsradar ermöglicht eine zuverlässige und präzise 360-Grad-Erfassung. Aptiv Radar ML und Behavior ML Fortschrittliche Machine-Learning-Technologien für Echtzeitwahrnehmung und dynamische Pfadplanung in komplexen Umgebungen basierend auf Aptivs branchenführenden Fahrerassistenzsystemen (ADAS)

Fortschrittliche Machine-Learning-Technologien für Echtzeitwahrnehmung und dynamische Pfadplanung in komplexen Umgebungen basierend auf Aptivs branchenführenden Fahrerassistenzsystemen (ADAS) Plattform-Architektur von Robust.AI Diese umfasst fortschrittliche, KI-gestützte optische Sensoren und Entscheidungsmodelle, Echtzeit-Simultanlokalisierung und Kartierung (SLAM), ein patentiertes holonomes Antriebssystem, einen kraftsensitiven Bediengriff, der die Steuerung sofort an menschliche Bediener übergibt, sowie weitere intuitive Funktionen, die Produktivität, Effizienz und Sicherheit verbessern.

Diese umfasst fortschrittliche, KI-gestützte optische Sensoren und Entscheidungsmodelle, Echtzeit-Simultanlokalisierung und Kartierung (SLAM), ein patentiertes holonomes Antriebssystem, einen kraftsensitiven Bediengriff, der die Steuerung sofort an menschliche Bediener übergibt, sowie weitere intuitive Funktionen, die Produktivität, Effizienz und Sicherheit verbessern. Erweiterter Proof-of-Concept (PoC) Die Nutzung der Compute- und Wind River-Plattformen von Aptiv, einschließlich des Echtzeitbetriebssystems (RTOS) VxWorks sowie Helix Hypervisor, gewährt erstklassige Performance und Virtualisierung, einen latenzarmen Betrieb sowie erhöhte Flexibilität zur Unterstützung einer Vielzahl von Systemarchitekturen.

Carter von Robust.AI ist ein multifunktionaler Cobot, der darauf ausgelegt ist, bestehende Arbeitskräfte zu ergänzen. Seine softwaredefinierte Funktionalität bietet die Fähigkeiten von drei Robotern in einem: Kommissionierung (Fulfillment Picking), Punkt-zu-Punkt-Transport und mobile Sortierung. Dies ermöglicht die Unterstützung mehrerer Arbeitsabläufe auf einer einzigen Plattform. Mit seinen Drop-in-Automatisierungsfunktionen liefert Carter sofortige und signifikante Produktivitätssteigerungen, zusammen mit datenbasierten Erkenntnissen, die Arbeitsabläufe optimieren, die Lagerhauseffizienz verbessern und kontinuierliches Lernen ermöglichen. Diese beispiellose Flexibilität erlaubt es Kunden, Carter dynamisch an die sich entwickelnden Anforderungen ihres Betriebs anzupassen.

"Aptivs Expertise in der Entwicklung fortschrittlicher KI-Modelle, Sensoren und Echtzeitbetriebssysteme für autonome Fahrzeuge fließt direkt in die Verbesserung von Carters Fähigkeit ein, in dynamischen, beengten Umgebungen sicher mit menschlichen Bedienern zusammenzuarbeiten", sagte Rodney Brooks, Mitbegründer und CTO von Robust.AI. "Durch die Integration dieser KI-gestützten Funktionen können wir andere fortschrittliche Lösungen sogar übertreffen und neuen Branchen die Produktivitäts- und Effizienzvorteile von Carter anbieten."

Die Integrationskompetenz, globale Präsenz und resiliente Lieferkette von Aptiv ermöglichen die skalierbare Produktion komplexer Systeme in unterschiedlichsten Märkten belegt durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien in Millionen von Fahrzeugen weltweit. Dadurch kann sich Robust.AI auf seine Kernstärken konzentrieren nutzerzentriertes Design und KI-gestützte Workflows und gleichzeitig sicherstellen, dass Lösungen kosteneffizient und in großem Maßstab bereitgestellt werden.

Über Aptiv

Aptiv ist ein globales Technologieunternehmen, das sicherere, umweltfreundlichere und besser vernetzte Lösungen entwickelt, die eine nachhaltigere Zukunft ermöglichen. Besuchen Sie aptiv.com.

Über Robust.AI

Robust.AI wurde von einem erstklassigen Robotik-Team gegründet und wird von diesem geführt. Das Unternehmen vereint KI, Robotik und nutzerzentriertes Design, um Roboter zu schaffen, die vielseitig einsetzbar sind, sich mühelos implementieren lassen und Freude beim Bedienen machen. Weitere Informationen finden Sie unter www.robust.ai.

