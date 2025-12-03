Winchester Interconnect, ein Unternehmen von Aptiv und führender Anbieter von leistungsstarken Verbindungslösungen, hat heute LiteSPEed Cable vorgestellt, eine Single-Pair-Ethernet-Lösung (SPE) der nächsten Generation, die Datenraten von 10 Gigabit in einem deutlich kleineren und leichteren Design bietet. LiteSPEed wurde für die zunehmend vernetzten und platzbeschränkten Umgebungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, industrielle Automatisierung und Mobilität der nächsten Generation entwickelt und hilft Kunden, mehr Daten mit weniger Kabeln zu übertragen, um so Gewicht, Komplexität und Kosten zu reduzieren und gleichzeitig die Leistung und Zuverlässigkeit des Systems zu erhöhen.

"Da Systeme immer intelligenter und vernetzter werden, benötigen Ingenieure leichtere und effizientere Möglichkeiten zur Stromversorgung und Datenübertragung", so Juan Contreres, Leiter des Produktmanagements. "LiteSPEed bietet dafür eine robuste Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Lösung, die die Installation vereinfacht, ohne die Leistung zu beeinträchtigen."

Im Zuge der Verbreitung fortschrittlicher Sensoren, Echtzeitanalysen und verteilter Steuerungssysteme in allen Branchen ist die Verkabelung zu einem versteckten Engpass geworden. LiteSPEed geht diese Herausforderung direkt an, indem es Strom und Daten in einem einzigen, einfach zu verlegenden Kabel zusammenfasst, wertvollen Platz freigibt und eine schnellere Bereitstellung auf verschiedenen Plattformen ermöglicht.

Wichtige Vorteile des LiteSPEed-Kabels

Einzelpaar-Terminierung: Bis zu 75 Prozent schneller zu terminieren als herkömmliches Vierpaar-Ethernet

Bis zu 75 Prozent schneller zu terminieren als herkömmliches Vierpaar-Ethernet Bis zu 50 kleinerer Durchmesser: Passt durch enge Leitungswege und in kompakte Gehäuse

Passt durch enge Leitungswege und in kompakte Gehäuse Bis zu 25 leichter: Reduziert die Belastung von Kabelkanälen, Kabelbäumen und Tragkonstruktionen

Reduziert die Belastung von Kabelkanälen, Kabelbäumen und Tragkonstruktionen Enger Biegeradius: Bewältigt Kurven und dichte Baugruppen mit Leichtigkeit

Bewältigt Kurven und dichte Baugruppen mit Leichtigkeit Strom und Daten in einem Kabel: Erübrigt separate Stromverkabelung in vielen Anwendungsfällen

Erübrigt separate Stromverkabelung in vielen Anwendungsfällen Datenübertragung mit 10 Gbit/s: Bewältigt Anwendungen mit hoher Bandbreite mühelos

Bewältigt Anwendungen mit hoher Bandbreite mühelos Geringere Arbeitskosten: Beschleunigt die Installation und reduziert die Kosten vor Ort

LiteSPEed wurde auch entwickelt, um ältere Protokolle wie CANbus, Profinet und I/O Link zu ersetzen, sodass der Bedarf an Gateways und zusätzlichen Abschlusspunkten minimiert und die Netzwerkarchitektur vereinfacht wird.

Weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite des LiteSPEed-Kabels.

Über Winchester Interconnect

Winchester Interconnect, eine Tochtergesellschaft von Aptiv PLC, ist ein führender Entwickler und Hersteller von hochpräzisen Steckverbindern, Kabelkonfektionen und Kabeln für kritische Anwendungen in den Bereichen Militär, Luft- und Raumfahrt, Industrie und Medizin, wo unübertroffene Leistung und Zuverlässigkeit unerlässlich sind. Dank seiner weltweiten Entwicklungs- und Fertigungsstandorte arbeitet Winchester eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Verbindungslösungen zu liefern, die auch in den anspruchsvollsten Umgebungen zuverlässig arbeiten. Winchester Interconnect ist Teil der Engineered Components Group von Aptiv, die Materialwissenschaft, fortschrittliche Fertigung und Fachkenntnisse im Bereich Verbindungselemente vereint, um die nächste Generation intelligenter Systeme in vielfältigen Branchen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.winconn.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251203365490/de/

Contacts:

Lisa Scalzo

Lisa.Scalzo@aptiv.com

Brooke Sinko

b.sinko@winconn.com