Präsentation der Funktionen von Aptiv Technologies für intelligente Autos, Nutzfahrzeuge, Roboter und andere missionskritische Anwendungen

Immersive Demos demonstrieren durchgängige KI für Autonomie, personalisierte Benutzererfahrung und umfassende Konnektivität

Aptiv PLC (NYSE: APTV), ein weltweit tätiges Industrietechnologieunternehmen, wird auf der CES 2026 präsentieren, wie seine intelligenten Edge-Lösungen es Geräten ermöglichen, in Echtzeit zu erkennen, zu denken und zu handeln und dabei ihre Leistung während ihres gesamten Lebenszyklus kontinuierlich zu optimieren. Dieser Ansatz bringt fortschrittliche Datenverarbeitung und künstliche Intelligenz näher an den Ort, an dem Daten generiert werden, und eröffnet damit Möglichkeiten für KI-gesteuerte Lösungen in den Bereichen Transport, Robotik, Luft- und Raumfahrt und darüber hinaus.

Aptiv Powers the Intelligent Edge from Automotive to Robotics at CES 2026

Durch die lokale Verarbeitung von Daten am Rand des Netzwerks, anstatt sich ausschließlich auf zentralisierte Cloud-Systeme zu verlassen, ermöglichen die Lösungen von Aptiv schnellere Reaktionszeiten und eine bessere Optimierung auf Systemebene.

"Auf der CES 2026 demonstrieren wir, wie Aptiv Echtzeitwahrnehmung, Entscheidungsfindung und Aktuierung ermöglicht und damit die Art und Weise verändert, wie Fahrzeuge und andere intelligente, vernetzte Geräte sicherere, anpassungsfähigere und intelligentere Erfahrungen bieten", erklärte Javed Khan, Executive Vice President und President of Intelligent Systems bei Aptiv. "Wir nutzen unsere führenden Technologien, die sich bereits in Millionen von Fahrzeugen auf den Straßen bewährt haben, und erweitern sie erfolgreich auf andere missionskritische Anwendungen, von der Robotik bis zur Luft- und Raumfahrt und darüber hinaus."

Die Zukunft der automatisierten Mobilität

Im Automobilbereich wird Aptiv seine End-to-End-ADAS-Plattform (E2E) der nächsten Generation vorstellen, die auf KI basiert und für sichereres, menschenähnlicheres Fahren sowie verbesserte Freisprech-Autonomie (L2++) sowohl auf Autobahnen als auch in städtischen Umgebungen entwickelt wurde. Dieser E2E-Ansatz nutzt KI für Wahrnehmung, Fusion und Verhaltensplanung, die aus realen Fahrdaten lernen, um sich im Laufe der Zeit kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern.

Im Mittelpunkt dieser Plattform stehen die kürzlich von Aptiv eingeführten Radargeräte der 8. Generation, die unter allen Bedingungen branchenführende Reichweite, Auflösung und Objekterkennung bieten. In Kombination mit fortschrittlichen Algorithmen für maschinelles Lernen ermöglichen diese Radarsysteme zuverlässige Fahrlösungen in vielfältigen Szenarien. Ergänzt werden sie durch den Aptiv PULSE-Sensor, der Surround-View-Kameras mit Ultra-Kurzstreckenradar für eine nahtlose 360°-Wahrnehmung integriert. Diese Technologien bieten eine vollständige Abdeckung in städtischen Gebieten, auf Autobahnen und auf Parkplätzen und unterstützen Fahrer sowie automatisierte Systeme dabei, unabhängig von Wetter- und Lichtverhältnissen sicher zu navigieren.

Skalierbare Innovationen für das digitale Cockpit

Auf der CES 2026 wird Aptiv außerdem seine neuesten Technologien für digitale Cockpits vorstellen, die die Sicherheit und das Fahrerlebnis sowohl in Personen- als auch in Nutzfahrzeugen verbessern sollen. Diese Lösungen nutzen die einzigartigen Fähigkeiten von Aptiv in den Bereichen Benutzererfahrung, ADAS und Middleware und unterstützen die Zusammenarbeit zwischen Fahrern und Fahrzeugen während des freihändigen Fahrens. Sie halten die Fahrer auf dem Laufenden und bereit, bei Bedarf einzugreifen, und ermöglichen es OEMs, innovative, personalisierte Erfahrungen zu bieten.

Das Fahrerüberwachungssystem (Driver Monitoring System, DMS) und das Kabinenüberwachungssystem (Cabin Monitoring System, CMS) von Aptiv nutzen fortschrittliche Bild- und Radarsensoren, um Informationen zum Belegungsstatus zu liefern. Diese Sensoren ermöglichen intelligentere, sicherheitskritische Entscheidungen im Fahrzeug. Das CMS von Aptiv kann die herkömmliche sitzplatzbasierte Insassenerkennung durch bildbasierte Sensorik ersetzen, wodurch Komplexität und Kosten reduziert und die Rekonfigurierbarkeit verbessert werden, während gleichzeitig strenge Sicherheitsstandards erfüllt werden. Im Hintergrund beschleunigt eine virtuelle Umgebung für synthetische Daten die Entwicklung, indem sie skalierbare, realistische Datensätze generiert, um KI-gestützte Systeme zu trainieren.

Eine umfassendere Personalisierung wird durch die Cockpit Sound Suite von Aptiv, Face ID und andere modulare Softwarefunktionen ermöglicht, die auf dem Aptiv Android Automotive Framework basieren. Direktionale Audio-Warnsignale bieten skalierbare Audioerlebnisse von Stereo bis hin zu immersivem Raumklang und stellen gleichzeitig sicher, dass wichtige Warnungen den richtigen Insassen erreichen, ohne andere zu stören. Face ID unterstützt nahtlos Benutzerprofile und passt Fahrzeug- und Ökosystemeinstellungen an, darunter Spiegel, Sitzposition und ADAS-Empfindlichkeit, wodurch Ablenkungen durch manuelle Einstellungen reduziert werden. Dieser offene und flexible Ansatz wird durch die Zusammenarbeit mit strategischen Partnern weiter verstärkt, wodurch OEMs die Möglichkeit erhalten, die Software zu kontrollieren, die ihre Fahrzeuge definiert.

Die Zukunft verbinden: Die Aptiv LINC Softwareplattform, 5G und C-V2X

Aptiv wird auch seine Zusammenarbeit mit Verizon hervorheben, um das Potenzial der Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X)-Technologie zu untersuchen, bei der 5G-Konnektivität, Edge-Computing und Automobilinnovationen zusammenkommen, um die Verkehrssicherheit zu verbessern.

Unterstützt durch die Cloud-native Plattform von Aptiv mit Wind River-Technologie, die neue Aptiv LINC-Softwareplattform und Verizons Edge Transportation Exchange eine mobile V2X-Kommunikationsplattform veranschaulicht dieser Proof of Concept, wie Hochgeschwindigkeitskommunikation mit geringer Latenz sicherere Mobilitätsökosysteme ermöglichen kann. Zu den Anwendungsbereichen gehört der Austausch von Informationen über gefährdete Verkehrsteilnehmer zwischen Fahrzeugen unter Nutzung von 5G-C-V2X-Diensten beispielsweise können Fahrzeuge so die Position von Fußgängern oder Radfahrern austauschen, die sonst möglicherweise nicht sichtbar wären.

Diese Funktionen werden zum Teil durch die Softwareplattform "Aptiv Layered Infrastructure for Networking and Compute (LINC)" ermöglicht, die speziell für komplexe und in Echtzeit eingebettete Funktionen entwickelt wurde. Es handelt sich hierbei um mehr als nur Middleware, sondern um eine umfassende, modulare Softwarelösung, die wirklich softwaredefinierte Fahrzeuge ermöglicht. LINC bietet Funktionen wie Kommunikations-Middleware, Middleware-Tools, softwaredefinierte Netzwerke, Container-Management, Edge-Intelligence und vieles mehr, die alle darauf ausgelegt sind, die Entwicklung zu beschleunigen und fortschrittliche Funktionen zu erschließen, wie sie beispielsweise von C-V2X vorgesehen sind.

Branchenübergreifende Einblicke

Der Pavillon von Aptiv auf der CES 2026 wird auch Software- und Hardwarelösungen präsentieren, die in verschiedenen Robotik- und Luftfahrtanwendungen zum Einsatz kommen. Dazu gehören ein KI-gestützter kollaborativer Roboter und ein autonomer Mobilroboter der nächsten Generation für skalierbares Materialhandling, der den preisgekrönten PULSE-Sensor und die Rechenlösungen von Aptiv integriert. Weitere Präsentationen werden Plattformen wie das Echtzeitbetriebssystem VxWorks, die Wind River Helix Virtualization Platform und die Wind River Cloud Platform vorstellen. Diese Exponate unterstreichen das Engagement von Aptiv, missionskritische Anwendungen in verschiedenen Endmärkten zu ermöglichen.

Aptiv präsentiert sich auf der CES

Aptiv wird auf der CES 2026 in Las Vegas zwei Vorträge halten.

From Cars to Aerospace How Edge AI Is Powering the Future of Advanced Mobility

Datum und Uhrzeit: Dienstag, 6. Januar 12:10 bis 12:40 Uhr

Dienstag, 6. Januar 12:10 bis 12:40 Uhr Ort: CES Mobility Stage

CES Mobility Stage Vortragender: Javed Khan, Executive Vice President und President, Intelligent Systems, Aptiv

Javed Khan, Executive Vice President und President, Intelligent Systems, Aptiv Überblick: Begleiten Sie Javed Khan bei seiner Untersuchung, wie Edge-Computing Branchen von der Automobilindustrie bis zur Luft- und Raumfahrt durch die Ermöglichung von Echtzeit-Datenverarbeitung am Netzwerkrand transformiert.

5G, Edge Vehicles How Telecom and Automotive Are Bringing C-V2X to Life

Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 7. Januar 16:00 bis 16:30 Uhr

Mittwoch, 7. Januar 16:00 bis 16:30 Uhr Vortragende: Paul Miller, Chief Technology Officer, Wind River Craig Turner, Vice President und Managing Director, Digital Cockpit and Middleware, Aptiv Erik Varney, Managing Director Telematics and Industrial IoT, Verizon

Paul Miller, Chief Technology Officer, Wind River Craig Turner, Vice President und Managing Director, Digital Cockpit and Middleware, Aptiv Erik Varney, Managing Director Telematics and Industrial IoT, Verizon Ort: CES Mobility Stage

CES Mobility Stage Überblick: Branchenexperten werden erörtern, wie 5G und Edge-Computing die Echtzeitkommunikation zwischen Fahrzeugen und allen anderen Geräten (C-V2X) ermöglichen.

Aptiv lädt CES-Teilnehmer, Medienvertreter und Branchenakteure ein, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen und sich an Gesprächen zu beteiligen, die die Zukunft der Mobilität und intelligenter Systeme in verschiedenen Branchen prägen werden. Für weitere Informationen zu den Neuigkeiten von Aptiv besuchen Sie bitte: https://www.aptiv.com/en/newsroom/article/aptiv-powers-the-intelligent-edge-from-automotive-to-robotics-at-ces-2026

FAQ:

Was präsentiert Aptiv auf der CES 2026?

Aptiv wird seine Intelligent Edge-Lösungen vorstellen, die Echtzeit-Erfassung, -Denkvermögen und -Handeln in den Bereichen Automobil, Robotik, Luft- und Raumfahrt sowie anderen missionskritischen Anwendungen ermöglichen. Zu den Highlights gehören:

End-to-End-Autonomie für Fahrzeuge auf Basis künstlicher Intelligenz.

Fortschrittliche ADAS-Technologien wie Radargeräte der 8. Generation und der PULSE-Sensor.

Innovationen im Bereich des digitalen Cockpits für ein individuelles Fahrerlebnis.

5G-Mobilfunkverbindung für Vehicle-to-Everything (C-V2X) in Zusammenarbeit mit Verizon.

Inwiefern kommt die Intelligent Edge-Technologie von Aptiv der Mobilitätsbranche und anderen Branchen zugute?

Durch die lokale Verarbeitung von Daten am Rand des Netzwerks, anstatt sich ausschließlich auf Cloud-Systeme zu verlassen, bieten die Lösungen von Aptiv folgende Vorteile:

Schnellere Entscheidungsfindung in sicherheitskritischen Situationen.

Kontinuierliche Optimierung der Systemleistung.

Skalierbare KI-gesteuerte Lösungen für die Automobilindustrie, Robotik, Luft- und Raumfahrt sowie industrielle Automatisierung Bereiche, in denen Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung ist.

Welche Podiumsdiskussionen und Veranstaltungen wird Aptiv auf der CES 2026 veranstalten?

Aptiv wird zwei wichtige Diskussionen leiten:

"From Cars to Aerospace How Edge AI Is Powering the Future of Advanced Mobility"

Datum: 6. Januar Uhrzeit: 12:10 bis 12:40 Uhr

Vortragender: Javed Khan EVP und President, Aptiv

Datum: 6. Januar Uhrzeit: 12:10 bis 12:40 Uhr Vortragender: Javed Khan EVP und President, Aptiv "5G, Edge Vehicles How Telecom and Automotive Are Bringing C-V2X to Life"

Datum: 7. Januar Uhrzeit: 16:10 bis 16:40 Uhr

Vortragende: Experten von Aptiv, Wind River und Verizon

