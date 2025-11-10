Die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter befindet sich seit Oktober 2024 in einem starken Aufwärtstrend; die jeweiligen Rückschläge sind nur temporärer Art. Am Montag verbessert sie sich aktuell um +4,5% und steht bei 29,50 €. Wie sind die weiteren Aussichten? Ertrag deutlich verbessert Auf Sicht der ersten neun Monate ist die Ertragslage noch immer schlecht. Allerdings fiel das dritte Quartal deutlich besser aus als die Vorquartale. Der Hauptgrund ...

