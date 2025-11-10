Trotz der heftigen Waldbrände in Kalifornien kalkuliert die Hannover Rück, der weltweit drittgrößte Rückversicherer, im laufenden Geschäftsjahr mit einem Gewinn, der über der bisherigen Prognose liegt. Verantwortlich dafür ist ein relativ harmloser Sommer, der nur kleinere Katastrophen brachte. Die Hannover Rück-Aktie springt entsprechend in die Höhe. Exakt vor einem Jahr hatten wir zuletzt über die Hannover Rück-Aktie [HIER klicken] berichtet. Damals ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.