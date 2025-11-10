Erfolg für die deutsche Biotechnologie-Szene. Die kleine börsennotierte Gesellschaft InflaRx kann zum Start in die neue Handelswoche mit positiven Phase-2a-Studiendaten aufwarten. An der US-amerikanischen Tech-Börse Nasdaq schießt der Biotech-Small-Cap im vorbörslichen Handel um über 60 Prozent nach oben.Die positiven Ergebnisse stützen laut InflaRx den oralen C5aR-Inhibitor INF904 als potenziell transformativen und erstklassigen immunmodulatorischen Wirkstoff, der ein starkes Wirksamkeitspotenzial ...

