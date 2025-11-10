kundenservice@finanzen100.de

In der Bernecker Daily von 31. Oktober hatten wir über das Wettbieten von Pfizer und Novo Nordisk um das US-Biotech-Startup Metsera berichtet und die Aktie von Metsera als "reizvolle Übernahmespekulation für kurzentschlossene Trader" eingestuft. Wer damals bei Metsera eingestiegen ist, lag am Freitag (Schlusskurs 83,18 $) schon rund 30 % im Gewinn. Nach unserer Empfehlung hatte sich das Wettbieten, wie von uns erwartet, fortgesetzt. Am Freitag nach Börsenschluss hat Pfizer dann mit einem erneut erhöhten Angebot von 86,25 $ den Zuschlag erhalten, nachdem die Dänen angekündigt hatten, ihr jüngstes Angebot nicht mehr zu erhöhen.