

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.11.2025 / 14:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Andreas Nachname(n): Hoerning

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Westwing Group SE

b) LEI

529900BN8B4KAHILIX84

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2N4H07

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 12,80 EUR 35.328,00 EUR 12,70 EUR 30.607,00 EUR 12,65 EUR 1.138,50 EUR 12,60 EUR 3.024,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 12,7450 EUR 70.097,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT





