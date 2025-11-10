Die schlechten Nachrichten wollen kein Ende nehmen. Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk musste nun im Kampf um das US-amerikanische Biotechnologieunternehmen Metsera den nächsten Rückschlag hinnehmen. Bereits zuvor enttäuschten die Dänen mit schwachen Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres und einer abermaligen Anpassung der Prognose.Novo Nordisk geht bei Metsera leer aus Noch in der Kommentierung vom 05. November thematisierten ...

