Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG Unternehmen: Nynomic AG ISIN: DE000A0MSN11 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.11.2025 Kursziel: 18,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Q3: Auftragseingang stabilisiert sich, Ausblick auf 2026 verhalten positiv



Nynomic hat vergangene Woche über das dritte Quartal berichtet und die Guidance aufgrund der schwachen Marktlage nochmals reduziert. Positiv fiel hingegen der Auftragseingang aus, der nach der jüngsten Durststrecke erstmals wieder auf ein solides Level zurückkehrte und zusammen mit der Umsetzung des NyFit2025-Programms eine deutliche Steigerung des operativen Ergebnisses im kommenden Jahr ermöglichen dürfte.



[Tabelle]



Top Line erwartungsgemäß schwach, Guidance reduziert: Der Umsatz ging im Q3/25 auf 22,8 Mio. EUR zurück (-6,2% yoy), was vor dem Hintergrund des anhaltend schwachen Marktumfelds sowie Lieferengpässen auf Kundenseite nicht überrascht. Infolgedessen hat Nynomic die Umsatzprognose für 2025 auf 93-96 Mio. EUR gesenkt (zuvor: 100-105 Mio. EUR). Wir waren zuvor bereits unterhalb der bisherigen Guidance positioniert und passen unsere Erwartungen ebenfalls nochmals leicht nach unten an. Die Dynamik hat sich jedoch im Vergleich zum H1 verbessert, was sich auch im ggü. dem Vorjahresquartal deutlich gestiegenen Auftragseingang i.H.v. 27,9 Mio. EUR widerspiegelt. Die Kundenstimmung hellt sich laut Vorstand vom niedrigem Niveau weiter auf und dürfte bei anhaltender Verbesserung in 2026 erstmals seit 2 Jahren wieder zu Top Line-Wachstum führen.



NyFit-Programm größtenteils abgeschlossen, Ergebniseffekte ab Q4 erwartet: Das EBIT fiel infolge des Umsatzrückgangs in Q3/25 leicht auf 0,5 Mio. EUR (Q3/24: 0,9 Mio. EUR). Die wesentlichen Maßnahmen des NyFit-Programms (Anpassung Konzernstruktur, Personalrestrukturierung, weitere Synergien) sind mittlerweile umgesetzt und dürften zu einem deutlich verbesserten Q4 führen. Der Vorstand erwartet dementsprechend ein deutlich positives Schlussquartal, wenngleich die Guidance für das Gesamtjahr aufgrund des schwachen dritten Quartals auf das untere Ende der Spanne gesenkt wurde. Zölle bei Importen der US-Tochter führten ebenfalls zu einer finanziellen Belastung, die sich laut Vorstand in 2026 jedoch deutlich verringern wird.



Ausblick 2026: Im kommenden Jahr erwarten wir eine deutliche Erholung des operativen Ergebnisses. Nach dem Übergangsjahr 2025 dürfte das EBIT, gestützt durch die annualisierten Einsparungen des NyFit-Programms i.H.v. von rund 5 Mio. EUR p.a. (2025 nur in Q4 wirksam), den Verringerungen der Zollbelastungen sowie ein höheres Bruttoergebnis aus steigenden Umsätzen, auf rund 8,0 Mio. EUR ansteigen.



Fazit: Nynomic scheint auf einem guten Weg, um nach einem anspruchsvollen Jahr 2025 wieder in den Wachstumsmodus zurückzukehren. Dabei sollten sich die Restrukturierungsmaßnahmen insbesondere im Ergebnis zeigen, welches signifikant ansteigen dürfte. Wir bestätigen die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 18,00 EUR.







Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand.

Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.



