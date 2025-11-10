Basel - Mit den bewegenden Konzerten von Dermot Kennedy und Larkin Poe feierte die Baloise Session 2025 am Donnerstagabend ihren krönenden Abschluss. Über zehn Abende hinweg bot das Festival in der Event Halle der Messe Basel ein musikalisches Feuerwerk mit internationalen Stars und nationalen Publikumslieblingen. Insgesamt 15'500 MusikliebhaberInnen tauchten ein in die einzigartige Clubtischatmosphäre - und sorgten damit einmal mehr für eine komplett ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.